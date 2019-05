North, Saint, Chicago et... : Kim Kardashian et Kanye West dévoilent le prénom (étrange) de leur 4e enfant

On attendait avec impatience de connaître son prénom. Le 10 mai dernier, Kim Kardashian et Kanye West accueillaient leur quatrième enfant, un petit garçon né de mère porteuse. "Il est arrivé et il est parfait !", s'était réjouie la star de la téléréalité, dévoilant que le nouveau-né était le portrait craché de Chicago, leur troisième enfant, une fille née elle aussi de mère porteuse en janvier 2018. Et comme à chaque fois, les parents ont entretenu le suspense sur le prénom de ce nouveau membre de la famille.





Après North (une fille née en juin 2013), Saint (un garçon né en décembre 2015) et Chicago, donc, bienvenue à... Psalm, dont la maman a partagé un cliché sur son compte Instagram. Ou plus précisément une capture d'écran d'un texto envoyé par son mari. "Belle fête des mères. Avec l'arrivée de notre quatrième enfant, nous sommes bénis au-delà de nos espérances, nous possédons tout ce dont nous avons besoin", écrit Kanye West dans un message accompagnant le cliché du bébé dormant paisiblement dans un lit.