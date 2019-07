"Nos chemins se séparent" : Clémence Castel de "Koh-Lanta" et Mathieu Johann de la "Star Ac" annoncent leur rupture

C'est une séparation à laquelle personne ne s'attendait. Clémence Castel et Mathieu Johann ont décidé de mettre un terme à leur histoire après 12 ans de relation. C’est l’ancien participant de la "Star Academy" qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram ce samedi 6 juillet. "Et puis un jour nos chemins se séparent. Pour nous deux, douze années belles. On a dit qu’on était faits pour une drôle de vie… Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie", a écrit Mathieu Johann en légende d'une photo en noir et blanc de son ancienne compagne.