"Nos cœurs à la fenêtre" : écoutez la chanson de Lara Fabian pour les soignants

"Cette chanson et ce clip ne sont pas qu’une simple chanson... Ils sont pour moi un remerciement du coeur au personnel soignant, une ode à l’espoir partagée avec tous, une façon de témoigner combien ce combat que nous menons tous contre le virus est essentiel..." a expliqué la chanteuse sur son compte Instagram. "Et combien il est important d’aider, de soutenir, et d’être, malgré les distances imposées, au plus près de ceux qui en ont besoin : nos héros du quotidien et les malades. Un MERCI également tout particulier à toutes les personnalités qui se sont mobilisées dans ce projet...", a-t-elle poursuivi.