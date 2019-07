"Nos coeurs sont brisés" : Adam Sandler et Salma Hayek bouleversés par la mort de Cameron Boyce

Né le 28 mai 1999, Cameron Boyce a débuté sa carrière à l'âge de 7 ans en tant que mannequin avant de se faire remarquer dans des séries télé et dans des longs-métrages ("Mirrors", "Copains pour toujours"). Il tourne par la suite dans divers feuilletons de Disney Channel puis décroche en 2011 le rôle de Luke Ross dans la série "Jessie". En 2015, il incarne le personnage de Carlos, le fils de Cruella, dans la franchise "Descendant".





Sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars ont réagi à sa disparition tragique. C'est notamment le cas de l'acteur Adam Sandler qui avait joué son père à deux reprises dans "Copains pour toujours" et sa suite, en 2010 et 2013. "Trop jeune, trop doux, trop drôle. Juste la personne la plus gentille, la plus talenteuse et le gamin le plus convenable au monde. J'adorais ce gosse", a écrit la star comique. "Nos coeurs sont brisés. Je pense à sa formidable famille et je leur envoie mes plus sincères condoléances."