"Notre vie a pris tout son sens" : Christophe Beaugrand et son mari, papas d'un petit garçon

Il est aux anges. Christophe Beaugrand est l'heureux papa d'un petit garçon, comme il l'a annoncé ce jeudi 28 novembre sur son compte Instagram. "Valentin a pointé le bout de son (petit) nez le 9 novembre à 5:39 du matin. Et depuis, notre vie a pris tout son sens”, écrit l'animateur de TF1 qui pose avec son bébé dans les bras, aux côtés de son mari, Ghislain. "Je sais désormais ce qu’est l’amour inconditionnel. Je vous embrasse et merci d’avance pour votre bienveillance envers notre jolie petite famille", poursuit-il, remerciant le magazine "Gala" qui lui consacre cette semaine un article.

Arrivés deux jours avant l’accouchement, Christophe Beaugrand et son mari Ghislain Gerin ont pu assister à la naissance de Valentin. "C'est une bouffée d'émotion incroyable", confie le jeune papa. "C'est une sorte de bouleversement, on se dit que rien ne sera plus jamais comme avant. (…) Je rêve d'être papa depuis que je suis tout jeune. J'ai une fibre paternelle très forte. Mais étant homosexuel, je me disais que ce serait sans doute impossible", poursuit Christophe Beaugrand, qui précise que le "feeling" est passé tout de suite avec Whitney, la mère porteuse qui a accepté, elle aussi, de témoigner.

"C'est merveilleux d'aider quelqu'un à fonder une famille (…). Je regrette que tout le monde n'ait pas l'esprit ouvert à la GPA", explique Whitney qui ajoute avoir mené ce "projet familial" avec son mari et ses trois filles. "Nous leur enseignons l'esprit d'ouverture et l’acceptation de tous les types d'amour et de famille".