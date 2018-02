"Nous n’avons jamais ressenti d’intentions déplacées" de sa part, les fils de Claude François réagissent à l'interview de sa fille cachée

Ce n'est pas une surprise pour eux. Les deux fils de Claude François connaissaient déjà l'existence de leur demi-soeur Julie, la fille naturelle du chanteur. Ils n'ont pas attendu le buzz qui entoure l'annonce de la diffusion prochaine sur Paris Première de "Claude François, le dernier pharaon", un documentaire sur la vie soi-disant cachée de leur célèbre père.





Claude Junior et Marc François ont déjà rencontré leur demi-soeur et sa mère, assure le biographe de l'artiste, Fabien Lecoeuvre, interrogé par nos confrères du Figaro : "Ils se connaissent et se sont vus récemment lors d'un concert de M. Pokora en Belgique".