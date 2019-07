"Nous sommes séparés depuis un an" : l'ancienne Miss France Chloé Mortaud officialise sa rupture avec le père de son fils

"Le côté positif d'une séparation est qu'on apprend des choses sur soi-même. Sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus. Heureusement, nous avons réussi à nous arranger intelligemment avec Romain", explique Chloé Mortaud à l'hebdomadaire. "Je suis consciente qu'il faut que ça se passe bien avec lui, rien que pour le bonheur de notre fils", ajoute-t-elle. Si son ancien compagnon a déjà refait sa vie et s'affiche amoureux sur Instagram avec la pilote allemande Doreen Seidel, elle souhaite prendre son temps. "J'aimerais beaucoup reconstruire une famille mais je ne me précipite pas", glisse-t-elle.