Nouvelle plainte contre Kevin Spacey : un masseur à domicile l’accuse d’agression sexuelle

Un an après les premières accusations à son encontre, Kevin Spacey, 59 ans, est plus que jamais dans l’œil du cyclone. La presse américaine a révélé ce vendredi qu’une nouvelle plainte pour agression sexuelle venait d’être déposée devant la Cour supérieur de Los Angeles à l’encontre de l’acteur oscarisé pour ses rôles dans "Usual Suspects" (1996) et "American Beauty (2000).





Dans cette affaire, le plaignant est un masseur professionnel qui a décidé de garder l’anonymat. En octobre 2016, il dit s’être rendu dans résidence privée de Kevin Spacey, à Malibu, après avoir été contacté par un proche de ce dernier. Le comédien l’aurait lui-même accueilli à la porte avant de le conduire dans une pièce à l’étage et de refermer la porte à double tour derrière lui.