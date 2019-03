NTM annonce sa fin après deux derniers concerts à Bercy en novembre

Les deux concerts de NTM les 22 et 23 novembre sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris seront les derniers, a annoncé à l’AFP Kool Shen, assurant que son duo avec JoeyStarr ne mènera plus de projet musical sous ce nom : "Là, il s'agit pour nous d'envoyer la dernière salve", a déclaré le chanteur.





Une fin donc, mais pas une séparation pour autant : "Quand on parle de séparation ça induit qu'il y a un problème, or il n'y en a pas", précise le rappeur. Bruno Lopes de son vrai nom estime simplement qu’il ne serait pas "très intéressant" de "monter sur scène sans proposer quelque chose de nouveau". D’où cette page qui se tourne, après 30 ans d’histoire.





Après une première reformation en 2008, le duo s’était retrouvé pour de secondes retrouvailles il y a pile un an. Leur entourage annonçait alors qu’un 5e album studio était en préparation, mais il n’en sera finalement rien. Pour JoeyStarr, "NTM c'est un truc d'émulsion. Or on est pris, chacun de notre côté tout le temps. La musique n'est simplement plus le centre de ce qu'on fait."





Les deux rappeurs de Seine-Saint-Denis vont tout de même finir en beauté l'aventure NTM avec une dernière mini-tournée de 14 dates. Ils joueront cet été aux festivals Solidays à Paris (23 juin) et Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (5 juillet), à la Rockhall de Luxembourg (6 juillet), aux Eurockéennes à Belfort (7 juillet), au Martigues Summer Festiv'halles (2 août), à la Royal Arena Bienne à Orpond en Suisse (16 août), au Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort (23 août). Ils se produiront ensuite en Amérique latine en novembre: à Mexico City (7), à Bogota (8) et Santiago (10), avant deux dates à Bruxelles (15) et Genève (16). Avant leurs adieux à la scène à Paris, fin novembre donc.





Les fans du duo pourront néanmoins se consoler : un biopic sur sa carrière est en effet en préparation, comme l’annonçait en décembre dernier JoeyStarr lui-même.