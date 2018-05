Obsèques de Pierre Bellemare : l'adieu des Parisiens et du monde de la télévision

"J'ai tout de suite su que pour faire une longue carrière il faut une voix, j'étais frappé par sa voix", a pour sa part souligné Michel Drucker à la sortie de l'Eglise. "Il faut que la jeune génération sache qu'avant d'être une star de la télévision, c'était une star de la radio", a ajouté l'animateur vedette de France 2. "C'est une lourde page qui vient de se tourner aujourd'hui", a déclaré Christian Morin, ex-animateur de télé et de radio et clarinettiste.





Les cendres de Pierre Bellemare seront déposées quelques jours plus tard dans la chapelle familiale au cimetière du Père Lachaise à Paris, dans la stricte intimité familiale, a précisé la famille à l'AFP. La disparition du père du télé-achat a suscité de très nombreux hommages, de Michel Drucker à Cyril Hanouna en passant par Stéphane Bern ou Jean-Pierre Foucault.





"Pierre Bellemare aura marqué de son empreinte unique l'histoire de la radio et de la télévision françaises et accompagné plusieurs générations de Français avec ce timbre, ce débit, ce visage devenus familiers et que les imitateurs croquaient avec affection", avait notamment salué le président de la République Emmanuel Macron.