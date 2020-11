"Oh merde, vraiment ? Moi ?" : l’acteur Michael B. Jordan accepte avec humour le titre d’"homme le plus sexy de l’année" 2020

L’acteur américain de 33 ans, star des films Creed et Black Panther, est apparu dans l’émission de Jimmy Kimmel camouflé dans une combinaison jaune pour inviter le public à deviner son identité. Cinq minutes ont suffi pour le percer à jour. Michael B. Jordan affirme avoir été le premier surpris d’apprendre que le magazine People l’avait choisi. Sa réaction après avoir raccroché avec son agent ? "Oh merde, vraiment ? Moi ?".

"Je crois que les attentes maintenant sont un peu déraisonnables mais c’est un titre cool à avoir", s’est-il amusé chez Jimmy Kimmel . Mais ce sont ses amis qui risquent de rire le plus de ce statut d’homme le plus sexy de l’année. "Notre groupe de discussions va devenir fou quand l’info va sortir. Les blagues ne vont pas s’arrêter donc ça va être divertissant, croyez-moi", glisse-t-il à l’hebdomadaire . "Vous savez, tout le monde a toujours plaisanté avec moi en disant : 'Mike, c’est le seul titre que tu n’auras probablement jamais'", poursuit-il.

Le comédien a une pensée particulière pour sa grand-mère disparue qui collectionnait les numéros de People consacrés à l’homme le plus sexy de l’année. "Donc naturellement, ma mère et ma tante ont aussi beaucoup lu le magazine. Ce titre-là aura vraiment une place spéciale pour elles", souligne-t-il, indiquant que les femmes de sa famille en était "fières". Sur Instagram, Michael B. Jordan s’affiche en gravure de mode pour ses 15 millions de followers. Ses photos muscles saillants dehors côtoient celles de coulisses de tournage et des messages plus politiques en soutien du mouvement Black Lives Matter et du binôme Joe Biden-Kamala Harris lors de la présidentielle.