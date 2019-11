Olivia Wilde dénonce la censure de scènes lesbiennes de son film "Booksmart" sur Delta Airlines, qui fait marche arrière

"Il s'avère que certaines compagnies aériennes travaillent avec une tierce société qui modifie le film en se basant sur ce qu'ils estiment approprié. Ce qui, dans notre cas, est... la sexualité féminine ?" commence la comédienne et réalisatrice qui énumère l'ensemble des scènes qui ont été coupées. Des mots comme "vagin" ont aussi été bipés mais pas les insultes comme "fuck" ("putain"). "Quel est le message qu'on envoie aux spectateurs et en particulier aux femmes ? Que leurs corps sont obscènes ? Que leur sexualité est honteuse ?", s'interroge-t-elle.

"J'incite chaque compagnie aérienne, en particulier celles qui se vantent d'être inclusives, d'arrêter de travailler avec cette tierce société, et de faire confiance à l'avertissement parental qui permet aux spectateurs de ne pas regarder s'ils le souhaitent", a-t-elle insisté sur Twitter, sans citer de noms. Mais son message n'a pas eu de mal à être entendu par Delta Airlines, la première incriminée par une internaute. Car deux jours plus tard, la compagnie américaine a reconnu que des scènes de sexe gay avaient été "exclues inutilement" de "Booksmart" mais aussi de "Rocketman", le biopic consacré à Elton John.

"Nous mettons immédiatement en place une nouvelle procédure pour gérer les contenus disponibles sur la base de divertissement des vols Delta", poursuit le communiqué relayé samedi 2 novembre par CNN. "Actuellement, nous avons en ligne 'Gentleman Jack', 'Imagine Me and You' et 'Moonlight' et nous avons eu d'innombrables contenus dans le passé qui montrent clairement que ce n'est pas notre habitude d'omettre les scènes d'amour LGBTQ+", conclut le texte qui ne donne pas de date de retour précise pour les versions originales de "Booksmart" et "Rocketman". Olivia Wilde s'est elle contenté d'un simple "merci" adressé sur Twitter à la compagnie aérienne.