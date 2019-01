"On avait froid alors on brûlait les meubles" : "très touchée" par les Gilets jaunes, Arielle Dombasle révèle avoir eu des problèmes d'argent

"Moi je suis quelqu'un de très généreux. J'ai ruiné ma grand-mère. Je me suis ruinée moi-même en donnant de l'argent et en faisant vivre des tas de gens. Je donne à des associations, à des orphelinats, je donne à la SPA, à World Wilde Protection. Mais en même temps je n'aime pas étaler ce que je fais". Quitte à se mettre "sur la paille parfois", comme elle l'assure. "J'avais des dettes terribles. Mais ça ne m'empêchait pas de vivre… On avait froid, alors on brûlait les meubles de l'appartement. C'était quand j'avais 27, 28 ans par-là".