On connaît le prénom de la fille de Kim Kardashian (et il est un peu moins fou que les autres)

MY NAME IS - Après les improbables North et Saint, les pronostics allaient bon train pour trouver le prénom du nouveau-né de la starlette de téléréalité et de son époux Kanye West. La jeune maman l'a dévoilé sur les réseaux sociaux vendredi. Alors, alors ?