"On m’envoie de sacrées épreuves" : Laurence Boccolini donne de ses nouvelles après son hospitalisation

Elle va mieux. Ce lundi, Laurence Boccolini a donné de ses nouvelles à ses fans sur Instagram. Hospitalisée la semaine dernière, l'animatrice de TF1 a tenu à rassurer toutes les personnes qui l'ont soutenue. "D’abord j’ai cru que c’était une bouteille de parfum, ensuite un sex toy (c’est vous dire si j’y connais rien) et finalement Maël mon infirmier m’a dit que c’était ça une perf portable ... Au bout de 18 jours, je me suis habituée à ce joli petit objet qui tous les jours propulse le produit qui guérit dans mes veines ... Enfin on croise les doigts", a écrit la présentatrice du "Grand Concours des animateurs". Sur le cliché, on peut voir la perfusion en question.





"On compte les jours. Comme si la polyarthrite suffisait pas, on m’envoie de sacrées épreuves en ce moment. Merci pour tous vos messages qui me touchent beaucoup. Ça aide énormément de se sentir aimée... Merci. J’espère à très vite", a conclu la maman de Willow, qui n'a pas précisé le mal dont elle souffrait.