"On ne peut pas être chanteuse dans cet état-là" : Françoise Hardy éprouvée par un nouveau cancer

"Là je passe vraiment par une période extraordinairement difficile parce que quand vous n'avez pas de salive, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous alimenter normalement, vous ne pouvez pas vivre normalement", a-t-elle expliqué. La femme de Jacques Dutronc a également précisé qu'elle avait perdu l'ouïe de son oreille droite et qu'il fallait "compter minimum 18 mois avant de retrouver un début de vie normale". L'artiste de 75 ans s'inquiète : "On ne peut pas être chanteuse et être dans cet état-là, ce n'est pas compatible".





Elle ignore si elle pourra poursuivre sa carrière musicale : "J'ai ma gorge qui est fragile, je ne sais pas si je pourrai jamais m'en servir à nouveau". Dans son combat contre la maladie, Françoise Hardy peut compter sur le soutien de son mari, Jacques Dutronc, et de son fils, Thomas : "S'ils ne sont pas présents physiquement, ils sont présents autrement je peux vous dire", a-t-elle confié.