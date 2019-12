On sait où Meghan et Harry vont passer leurs vacances de Noël

Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l’année

Cette année, ils n'iront pas à Sandringham. Après avoir passé les deux derniers Noël dans ce palais des Windsor situé à l'Est de l'Angleterre, le Prince Harry, Meghan et Archie ont choisi de passer du temps en famille... au Canada. Le petit garçon de 7 mois fêteront donc Noël loin des lieux préférés de la famille royale mais la présence du Duc et de la Duchesse de York au Canada reflète l'importance de ce pays du Commonwealth pour les deux parents. "Ils visitent régulièrement [ce pays] depuis des années. La Duchesse y a également vécu pendant sept ans avant qu'elle ne devienne un membre de la famille royale", explique un communiqué.