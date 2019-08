"On t'attend" : Matt Pokora et Christina Milian savent déjà s'ils attendent une fille ou un garçon

Les futurs parents ont été félicités sur Instagram par Omar et Helène Sy, présents à leur "gender reveal party" à Los Angeles. Et il n'y a pas qu'eux qui étaient ravis. Violet Madison, 9 ans, la fille de Christina Milian, a elle aussi hurlé en découvrant qu'elle aurait bientôt un petit frère. "Je ne suis pas le père biologique mais je me suis pris d'amour pour cette petite. Quand elle m'appelle pour me dire que je lui manque, j'ai envie de sauter dans un avion", avait déclaré Matt Pokora au Parisien en avril. La fillette, plus fan de basket que de soccer comme disent les Américains, aura tout le loisir d'enseigner à son frère les rudiments des sports US.