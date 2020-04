"One World - Together at Home" : comment revoir le concert caritatif organisé par Lady Gaga Lady Gaga lors de la cérémonie des Oscars 2019 − KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

EVENEMENT - Plus de 70 artistes et personnalités ont répondu à l’appel de Lady Gaga et de l’OMS pour l’organisation d’un concert de soutien aux personnels soignants qui luttent contre le coronavirus. Durant plus de huit heures, dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont relayés en chansons et musique pour un événement gratuit retransmis dans le monde entier.

A chaque grande cause planétaire son rassemblement de stars. Il y a eu le Live Aid contre le Sida dans les années 1980, des concerts simultanés à travers le monde. Puis le We are the World entonné par les célébrités d’alors sous la bannière USA for Africa et contre la famine. Il faut maintenant compter avec le concert organisé dans la nuit du 18 a 19 avril en soutien aux soignants luttant contre le coronavirus et baptisé One World : Together at Home (Un seul monde : ensemble à la maison).

C’est en fait la maman de Lady Gaga, Cynthia Germanotta, également ambassadrice auprès de l’OMS, et le Dr. Tedros, directeur général de l’OMS, qui ont mis sur pied l’événement en seulement deux semaines. Pas de récolte de dons en vue pour ce concert. Lady Gaga a annoncé avoir déjà récolté 35 millions de dollars pour le fonds de recherche du Covid-19 de l’OMS au moment où le président Donald Trump a coupé les subventions américaines à l’organisation.

Qu’est-ce que ce concert caritatif ? One World : Together at Home est un concert caritative organisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Global Citizens, un mouvement de citoyens, et Lady Gaga. La chanteuse voulait organiser un spectacle mondial pour apporter son aide au combat contre le coronavirus. "Un évènement pour raconter et célébrer les hommes et femmes en première ligne, le personnel soignant et leurs actes de gentillesse", a indiqué l’interprète de Shallow lors de la conférence de presse début avril.

Qui s'est produit ? Plus de 70 artistes se sont succédé. Elton John, les Rolling Stones, Paul McCartney, Jennifer Lopez, Céline Dion, Stevie Wonder ou encore Chris Martin de Coldplay, Alicia Keys, Taylor Swift, Pharrell Williams et Chris & The Queens partageront l’affiche avec les jeunes pousses que sont Billie Eilish, Lizzo et Charlie Puth. Des acteurs et actrices (Idris Elba, Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler…), des personnalités (Oprah Winfrey) et des sportifs (la footballeuse Megan Rapinoe, le pilote Lewis Hamilton) sont aussi au casting.

Comment ça se déroule ? L’évènement se compose de deux parties : un preshow de 6 heures suivi du concert principal de deux heures qui débute à 2h du matin (heure de Paris). Il sera présenté par trois présentateurs phares de la télévision américaine (Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert). Lors du preshow, John Legend, Jennifer Hudson, Sheryl Crow, The Killers, Luis Fonsi, Hozier, Annie Lennox et d’autres encore se succéderont depuis leur domicile.

Comment le suivre ? Les huit heures qu'a duré le concert, retransmis sur YouTube, sont disponibles à la relecture sur la même plateforme.