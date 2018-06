On n'est pas couché : Marlène Schiappa se fait couper la parole par Jean-Claude Van Damme et le rembarre

Quoi qu’il en soit, la discussion ne semble pas s’être envenimée outre mesure. Vendredi soir, dans l'émission "Quotidien", sur TMC, Jean-Claude Van Damme est revenu sur son accrochage. Yann Barthès demande au comédien s'il est un papa poule, en référence au film qu'il est venu présenter. "Heureusement que j'ai une femme qui s'est très, très bien occupée de mes enfants", dit-il. "Elle a tenu la tribu ensemble". Et lui ? Jean-Claude Van Damme répond en creux : "Quand tu fais des films tu voyages, tu t'en vas, tu rencontres des gens de cultures différentes...". Yann Barthès saisit la perche : "Il parait que vous vous êtes engueulés sur un plateau télé à cause de ça ?" Visiblement, le comédien ne voit pas au départ de quoi il s'agit et commence à répondre "non". Avant d'expliquer : "Il y a des femmes qui veulent rester à la maison et s'occuper des enfants, et il y a des femmes qui veulent travailler", a précisé le comédien. "Donc ce sont des conséquences à prendre en compte dans les ménages, si jamais on veut des enfants ensemble. Il faut, avant de les concevoir, savoir les responsabilités qu'on aura dans le futur".