Opérée d’un cancer de la peau pour la 4ème fois, une actrice des "Mystères de l’amour" appelle à se faire dépister

Pour la quatrième fois, l’actrice Carole Dechantre a dû se faire opérer d’un cancer de la peau mardi 18 juin. Celle qui interprète Ingrid dans Les Mystères de l’amour l’a annoncé sur son compte Instagram, en partageant une photo d’elle allongée sur une table d'opération, avec pour légende : "Pfffff encore un cancer !".





L’actrice explique que son oreille est touchée par un carcinome : "rien de très grave" car pris en charge à temps par son dermatologue. Carole Dechantre profite de son histoire personnelle pour inciter à la prévention : "Si vous avez une lésion qui ne se guérit pas, qui saigne et croûte pendant plus de six semaines, filez vous faire dépister !"