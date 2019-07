Ophélie Meunier pose avec son fils Joseph, 1 mois : "J'ai une jolie vie"

"Joseph a une maman qui travaille et s'accomplit dans son métier, je vais faire en sorte de stimuler son potentiel, qu'il soit intellectuel, artistique ou sportif, afin qu'il se réalise seul. L'autonomie est essentielle pour réussir sa vie", martèle-t-elle.

Dès septembre, Ophélie Meunier sera de retour à l'antenne et cumulera, comme de nombreuses mamans, sa double casquette de mère de famille qui travaille : "J'ai une jolie vie. Malheureusement, un grand nombre de femmes n'ont pas cette chance. Si je suis devenue journaliste, c'est pour faire entendre ma voix et défendre aussi leur cause". Le message est passé.