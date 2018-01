Oprah Winfrey en route pour la Maison Blanche en 2020 ? Une idée vieille de vingt ans

L'idée fait rêver pas mal d'Américains, en particulier les stars. Ce dimanche à Los Angeles, Oprah Winfrey, star de la télé américaine, est devenue la favorite de Hollywood et de ses fans pour battre Donald Trump en 2020. Récompensée par le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Golden Globes, celle à qui chacun retire volontiers le nom de famille pour l'appeler simplement Oprah a délivré un discours attendu au sujet de l'affaire Weinstein mais aussi sur le mouvement Time's up, lancé par de nombreuses stars américaines.





Devant un public forcément tout acquis à la cause, elle a fait le lien entre ce combat et les deux héroïnes de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, Rosa Parks et Recy Taylor, et annoncé l'arrivée d'une "aube nouvelle" pour les femmes et les jeunes filles maltraitées par les hommes. Un discours d'une petite dizaine de minutes dans lequel beaucoup ont vu un tournant dans sa vie publique mais pas seulement. Pour certains, il s'agit même d'un discours annonciateur d'une future candidature à la Maison Blanche. Une idée vieille de presque vingt ans et qui revient à chaque élection, tel un boomerang.