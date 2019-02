Oscars 2019 : Rami Malek pris en charge par les secours après avoir chuté de la scène

Sa tête était ailleurs. La preuve, il n'a pas vu où il mettait les pieds. Quelques minutes après la fin de la 91e cérémonie des Oscars, qui l'a couronné meilleur acteur pour Bohemian Rhapsody, Rami Malek a chuté de scène pour finir dans le décor. La scène a été immortalisée par les photographes encore présents dans la salle du Dolby Theatre. Sur les clichés, le comédien de 37 ans semble garder le sourire et est relevé par des agents de sécurité, qui l'ont installé sur un fauteuil au premier rang.





Rejoint par les unités de secours, Rami Malek a ensuite été pris en charge dans une salle à l'abri des regards. Un moment d'égarement qui l'a contraint à manquer la traditionnelle séance photo aux côtés des lauréats des Oscars de la meilleure actrice et des meilleurs acteurs dans un second rôle. Olivia Colman, Mahershala Ali et Regina King ont donc d'abord pris la pose en trio avant d'être rejoints par l'interprète de Freddy Mercury, qui avait retrouvé la forme et le sourire.