Critiquée pour sa "comédie" féministe aux Oscars, Natalie Portman répond à Rose McGowan

"Courageux ? Non, loin s'en faut. Plutôt une actrice qui joue la comédie et se fait passer pour quelqu'un d'engagé. Comme tant d'autres. Je trouve le type d'activisme de Portman profondément offensant pour ceux d'entre nous qui font réellement le travail", a poursuivi Rose McGowan, interpellant directement sa collègue : "Natalie, tu as travaillé avec deux réalisatrices au cours de ta très longue carrière - l'une d'entre elles, c'était toi. Tu as une société de production qui a employé précisément une réalisatrice, toi".

Lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice en 2011 pour son rôle dans "Black Swan", Natalie Portman a choisi répondu plus sobrement, reconnaissant dans un communiqué qu'elle ne méritait pas d'être qualifiée de "courageuse". “C'est un terme que j’associe plus à des actions comme celles des femmes qui ont témoigné contre Harvey Weinstein ces dernières semaines, sous une pression incroyable”, concède-t-elle.