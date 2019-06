Pamela Anderson accuse Adil Rami d'infidélité : "Il menait une double vie, c'est un monstre"

Pamela Anderson va donc quitter la France pour rentrer aux Etats-Unis. Elle explique qu'Adil Rami a essayé de la retenir, mais rien n'y fait, sa décision est prise. "Il a tout essayé. Il a envoyé des fleurs, des lettres. Je n'ai pas accepté. Il s'est présenté à mon hôtel. La sécurité l'a emmené. J'ai un garde du corps parce qu'il me fait peur. Il m'a fait mal et m'a menacée plusieurs fois", accuse même Pamela Anderson, qui explique avoir parlé avec l'ex-femme d'Adil Rami, mère de ses deux petits garçons, qu'il n'aurait jamais véritablement quittée.





"Je me sens encore plus mal pour elle, pour eux. Sa famille ment même pour lui. Je me sens utilisée. Trahie et blessée. Mais j’aurais dû m'en douter. La jalousie. La torture physique et émotionnelle. Tout cela était un miroir de ses propres actions. J'ai essayé de partir 10 fois. Chaque fois, il me poursuivait pour dire qu'il mourrait sans moi. Qu'il irait en thérapie. Qu'il ne me ferait plus de mal. (…) Nous sommes tous sous le choc. Il nous a tous déçus. Ma famille. Mes fils. Mes amis".