Pamela Anderson appelle à "sauver" Julian Assange

L'actrice Pamela Anderson a appelé mardi à "sauver la vie" du fondateur de WikiLeaks Julian Assange, auquel elle a rendu visite à la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, où il est détenu. "Nous devons sauver sa vie", a déclaré l'actrice américano-canadienne qui soutient l'Australien âgé de 47 ans. Elle lui avait également rendu visite lorsqu'il vivait reclus dans l'ambassade d'Equateur à Londres.





Julien Assange s' était réfugié en 2012 à l'ambassade d'Equateur à Londres pour échapper à des poursuites pour viol en Suède et a bénéficié de l'asile politique. Ces plaintes ont depuis été classées. Il a toujours affirmé s'être soustrait à la justice britannique par crainte, non pas d'être extradé vers la Suède, mais de finir aux Etats-Unis et d'y encourir la peine de mort, en raison de la publication de documents secrets américains. Il a finalement été délogé de l'enceinte diplomatique le 11 avril par la police britannique, avec l'autorisation de Quito.