Pamela Anderson blessée aux mains par Adil Rami ? Elle publie une vidéo de soins médicaux

Trois jours plus tard, Adil Rami sortait du silence et niait les faits en bloc. "Ces accusations de violences sont complètement fausses et je ne peux pas laisser passer ça", écrira-t-il sur Instagram. "J’hallucine tellement c’est grave. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c’est impossible et que j’en suis incapable", ajoutait le joueur, parrain de l’association Solidarité Femmes.