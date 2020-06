La cérémonie des Oscars repoussée au 25 avril 2021 à cause du Covid-19

Elle devait être repoussée de deux mois seulement, elle se tiendra finalement 14 mois plus tard. La 93 édition des Oscars, qui devait avoir lieu à l'origine le 28 février dernier, a été repoussée au 25 avril 2021 en raison de l'épidémie due au coronavirus, a annoncé l'Académie ce lundi 15 juin. En effet, les conditions n'étaient pas des plus optimales pour une organisation en urgence, la crise sanitaire ayant provoqué la fermeture des cinémas et bouleversé les productions hollywoodiennes. Ainsi, de nombreux professionnels du cinéma craignaient que trop peu de films soient en compétition cette année.

Conséquence de ce report de plus d'un an, la période de sortie des films éligibles aux Oscars a également été étendue, passant du 31 décembre 2020 au 28 février 2021. Les nominations seront quant à elles dévoilées le 15 mars 2021. L'Académie espère alors "donner aux cinéastes la souplesse nécessaire pour terminer et sortir leurs films sans être pénalisés", indique-t-elle dans un communiqué.