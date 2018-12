"Parce que je n'ai pas voulu être harcelée, j'ai été virée" : Eliza Dushku contre-attaque face à Michael Weatherly

"Après des semaines à subir le harcèlement de Weatherly, je me suis résolue à régler la question directement", de la manière la plus diplomatique possible, précise-t-elle. L'actrice raconte s'être entretenu avec son harceleur pour lui demander d'arrêter ses remarques sexuelles. Sa réponse ? "Eliza, personne ne respecte plus les femmes que moi". Moins d'une heure plus tard, il envoyait un SMS au président de CBS Télévision pour lui demander de supprimer le reste des passages de sa partenaire à l'écran. Selon elle, Michael Weatherly aurait ensuite fait circuler au "mémo" sur le tournage, indiquant qu'elle avait été offensée par des commentaires sur son physique.