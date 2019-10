"Pas interdit mais compliqué" : Sylvie Tellier pas opposée aux candidates transgenres pour Miss France

Miss Univers et Miss Belgique l'ont fait. Alors pourquoi pas la France ? Sylvie Tellier a une nouvelle fois été questionnée sur la possibilité de voir des jeunes femmes transgenres parmi les candidates à la couronne de Miss France. "Le règlement est simple : il faut être une femme entre 18 et 25 ans pour participer. L'histoire du concours, c'est de proposer au public des jeunes femmes avec des personnalités", souligne-t-elle dans Le Parisien lundi 28 octobre.

Sylvie Tellier répète à plusieurs reprises qu'elle "ne pense pas que les Français soient prêts à élire une Miss transsexuelle (...). Ils n'élisent déjà pas une Miss Vallon d'Auvergne qui fait un 42 ou un 44". La directrice de l'organisation Miss France s'insurge aussi contre les procès d'intention lancés contre son élection. "Il faut arrêter de dire que l'on fait de la discrimination chez Miss France. On ne fait pas monter les filles sur les balances et on fait les costumes sur mesure pour toutes les tailles", assure-t-elle. En témoigne l'élection l'an dernier de Vaimalama Chaves qui revendique "ses rondeurs" et tacle ses détracteurs sur Instagram.