Une masseuse qui accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle témoigne

UNE DE PLUS - Une masseuse d'une trentaine d'année accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle, pour des faits qui se seraient déroulés il y a huit ans. Une accusation qui s'ajoute à celles d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle à l'encontre du chanteur.

Ce sont les récents témoignages et l'enquête en cours qui ont poussé Sophie (le nom a été changé) à témoigner. Dans un entretien au Parisien paru jeudi 17 octobre, elle revient en détail sur son agression.

Elle a décidé de parler. Une femme d'une trentaine d'années a écrit au procureur d'Ajaccio, affirmant avoir été victime, huit ans plus tôt d'une agression sexuelle par Patrick Bruel. C'est le troisième signalement au parquet corse à l'encontre du chanteur, qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour "agression sexuelle" par le parquet de Perpignan.

Les faits se seraient déroulés en 2011, sur l'île de Saint-Barthélémy, où la jeune femme était masseuse. Il lui arrivait souvent de s'occuper de clients d'un palace. C'est ainsi que Patrick Bruel a commandé un massage dans sa suite. Dès le début, "il s’installe sur le ventre, mais refuse que je lui couvre les fesses", explique Sophie au Parisien. Intimidée, elle commence le massage jusqu'à ce que le chanteur "se retourne, et refuse encore une fois la serviette".

"Il a ensuite pris mes mains pour les diriger vers son sexe avant de me dire de lui faire des bisous", poursuit-elle. "Je dis stop, il insiste et j'écourte le massage". Puis, alors qu'elle range sa table de massage, le chanteur "arrive par derrière, m'attrape les poignets et se colle à moi, toujours nu, en érection". Enervée, Sophie lui demande de la lâcher.