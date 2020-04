Patrick Devedjian, Manu Dibango, Pape Diouf… Ces personnalités emportées par le coronavirus

C'est la pire crise affrontée par l'humanité depuis 1945, selon l'Organisation des nations unies. L'épidémie de coronavirus ne connaît pas de frontières, elle ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les gens célèbres ou les inconnus. Pour freiner la propagation de la pandémie, plus de 3,75 milliards de personnes, soit 48% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

Depuis son apparition en Chine en décembre dernier, plus de 865.970 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 186 pays et territoires, selon un décompte de l'AFP communiqué ce mercredi 1er avril et effectué à partir de sources officielles. Le covid-19 a ainsi tué plus de 43.000 personnes dans le monde, dont les trois-quarts en Europe. Si de nombreuses personnalités touchées se sont rétablies à l'image du prince Albert, de Tom Hanks ou d'Idris Elba, on compte des victimes dans les milieux de la politique, du sport et de culture.