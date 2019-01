Paul Pogba célèbre sur le terrain la naissance de son premier enfant, un "pogbaby"

Paul Pogba n'est pourtant pas le premier à avoir annoncé sa bonne nouvelle. L'ancienne star de Manchester United Bryan Robson avait lâché l'information dans une interview donné au DailyMail le 16 janvier. "Quand j'ai vu Paul la semaine dernière à Dubaï avec l'équipe, j'ai un peu discuté avec lui et je l'ai félicité pour la naissance de son enfant. Il avait l'air si détendu et décontracté", avait-il déclaré. Fille ou garçon ? Et le prénom ? Rien n'a pour l'instant filtré sur le premier PogBaby du Français et de sa compagne bolivienne Maria Salaues.