Pédocriminalité : la caution de R. Kelly fixée à un million dedollars

Voilà des décennies qu'il est accusé de viols et de pédophilie. R. Kelly a finalement été rattrapé par la justice. Le chanteur américain de 52 ans, star du R&B, a été inculpé vendredi de 10 chefs d'accusation d'abus sexuel accompagné de circonstances aggravantes. Les crimes présumés s'étalent entre 1998 et 2010 et concernent quatre victimes, dont au moins trois avaient moins de 17 ans au moment des faits.





Placé en détention, R. Kelly doit comparaître le 8 mars devant un tribunal du comté de Cook à Chicago, où il réside. S'il est reconnu coupable, il pourrait encourir jusqu'à 70 ans de prison, chacun des 10 chefs d'accusation étant passible de 3 à 7 ans d'emprisonnement. Sa caution a été fixée à un million de dollars.