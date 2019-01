Pédophilie, scandale sexuel, manipulation... "Surviving R. Kelly", le documentaire choc qui fait scandale aux Etats-Unis

C'est le documentaire dont tout le monde parle outre-Atlantique. La chaîne câblée Lifetime a jeté un pavé dans la mare en diffusant "Surviving R. Kelly", une enquête fleuve qui revient sur les accusations dont fait l'objet depuis plusieurs années R Kelly, de son vrai nom Robert Sylvester Kelly. Agé de 51 ans, le célèbre chanteur et producteur de r&b à qui l'ont doit le tube "I believe I can fly", avait été inculpé en 2002 après s'être filmé en train d'avoir des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans. Malgré des preuves accablantes, il a été acquitté en 2008.





L’équipe de "Surviving R. Kelly" (survivre à R. Kelly en français) est parvenu à recueillir pas moins d'une cinquantaine de témoignages de personnes ayant côtoyé l'artiste accusé en juillet 2017 par Buzzfeed de séquestrer des jeunes filles dans ses propriétés transformées en harem sexuel.