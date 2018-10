People Express : 28 ans de détention pour Suge Knight, Ben Affleck sort de cure de désintoxication

Ben Affleck traîne ses problèmes d'alcool depuis de longues années. Tant et si bien que son ex-compagne Jennifer Garner l'avait incité à se désintoxiquer en août dernier. Et après 40 jours passés dans un centre spécialisé, l'acteur semble requinqué. Sur Instagram, il a ainsi posté un long message pour remercier ses proches et ses fans. "Combattre une addiction est une lutte difficile et qui dure toute la vie. À cause de cela, on n'est jamais réellement dans ou en dehors d'un traitement. C'est un engagement à temps-plein".