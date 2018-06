People express : Angelina Jolie et ses enfants, Gad Elmaleh et sa tournée et Ariana Grande fiancée?

C’est l’amour fou entre la chanteuse Ariana Grande et Pete Davidson. A en croire la commande d'une bague, ils se seraient fiancés. Greg Yuna, le bijoutier qui a conçu la bague au diamant de 3 carats a déclaré que le jeune acteur se serait présenté à lui, un mois plus tôt.





"Pete m’a appelé à la fin du mois de mai et a dit : 'Ecoute, j’aimerais offrir une bague, c’est ce que je veux'. Et je lui ai dit que j’avais la bonne bague pour lui, il ne m’a pas dit pour qui c’était mais il m’a demandé de garder le secret, il ne m’en a rien dit". Le bijoutier raconte alors qu'il lui aura fallu deux semaines de travail pour arriver à bout de l’anneau en forme de poire d’un peu plus de 3 carats.