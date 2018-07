People Express : Baptiste Giabiconi tout nu pour les Bleus, la femme d’Hugo Lloris critiquée pour sa tenue à l’Elysée, Caroline Receveur répond aux critiques sur son rôle de mère

RAPIDO - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, on parle du pari osé de Baptiste Giabiconi et des mises au point de Marine LLoris sur sa tenue vestimentaire et de Caroline Receveur sur sa façon de s'occuper de son bébé.