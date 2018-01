People Express : Barack Obama souhaite un joyeux anniversaire à Michelle, Selena Gomez verse l'intégralité de son salaire à Time's Up...

Don astronomique

Hollywood poursuit son combat pour les femmes. Deux comédiennes à l'affiche du long-métrage "A Rainy Day in New York" de Woody Allen, Timothée Chalamet et Rebecca Hall, vont faire don de l'intégralité de leur salaire au mouvement Time's Up et à d'autres organismes de charité. Et dans cette opération coup de poing, elle ont obtenu le soutien d'une autre grande star américaine : Selena Gomez. Le magazine People rapporte que la chanteuse a fait "un gigantesque don anonymement" à Time's Up qui va "bien au-delà de son salaire" pour le film. Si elle n'a pas encore confirmé l'information, elle avait affiché le 1er janvier dernier son soutien au fonds de défense pour les victimes victimes de harcèlement sexuel.