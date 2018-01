People Express : Bill Cosby de retour sur scène, Kylie Jenner cache son ventre pour Calvin Klein, la mise au point d'Olivia Munn et Ariane Brodier maman

Juste une mise au point. Olivia Munn et Chris Pratt ayant été aperçus en train de dîner ensemble ce week-end, la presse people n'a pas manqué de les annoncer en couple dans les heures qui ont suivi. Un emballement médiatique qui a agacé la mannequin et comédienne Olivia Munn, d'autant plus qu'elle est proche de l'ex de Chris Pratt, Anna Faris. La comédienne de 37 ans a donc pris les devant en envoyant directement un SMS à son amie, elle a ensuite publié son message et la réponse d'Anna Faris sur Instagram, une publication repérée par E!News. "Je voulais te joindre personnellement pour te dire que la rumeur nous concernant Chris et moi est fausse à 100%". Une mise au point à laquelle Anna Faris a répondu : "tu es trop mignonne de m'avoir envoyé ce message".