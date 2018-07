PEOPLE EXPRESS - Caroline Receveur dévoile des images de son bébé, Kylie Jenner assume ses lèvres sans injections et le mystérieux message de Maisie Williams"

RAPIDO - Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient… Ils nous agacent autant qu’ils nous font sourire. Voici People Express, l’actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, le bébé de Caroline Receveur et Hugo Philip, le retour à un look plus naturel pour Kylie Jenner et le post d'adieux énigmatique de Maisie Williams à "GoT".