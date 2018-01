People Express : la nouvelle coupe du prince William surprend, Kate Moss et Naomi Campbell défilent devant Neymar et Beckham...

Une nouvelle coupe qui fait parler





Une fois n'est pas coutume, c'est le prince William et non sa femme Kate Middleton qui fait la une des revues people outre-Manche. La cause ? Sa nouvelle coupe de cheveux. Le prince a décidé de passer un bon coup de tondeuse sur son crâne, déjà bien clairsemé. Un nouveau look capillaire assumé et affiché lors d'une visite dans un hôpital pour enfants jeudi. De quoi faire largement réagir sur les réseaux sociaux.