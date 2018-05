People Express : Courtney Love accusée de tentative de meurtre, Josh Brolin de nouveau papa et le prince George apprend à faire du poney

L'ancien gendre de la chanteuse américaine l'accuse d'avoir tenté de l'assassiner afin de récupérer une guitare de son ancien époux et leader du groupe Nirvana, Kurt Cobain. Isaiah Silva, ex-époux de France Bean Cobain, la fille de Courtney Love et Kurt Cobain, a porté plainte contre son ancienne belle-mère. Le 16 mai dernier, France Bean Cobain cédait l'instrument de son père à son ex-mari lors de leur procédure de divorce. La guitare en question a marqué l'histoire du rock. En 1993, c'est avec cet instrument que Kurt Cobain, chanteur et leader du groupe Nirvana, a enregistré l'album mythique "MTV Unplugged in New York."