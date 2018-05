People Express : de nouvelles informations sur la mort d’Avicii, la sortie polémique de Kanye West sur l’esclavage

Mardi 1er mai, Kanye West a accepté de répondre aux questions de TMZ. Louanges pour Donald Trump, explications de son burn-out… le rappeur a évoqué de nombreux sujets. Mais ce sont ses déclarations sur l’esclavage qui ont marqué les esprits. "Quand on entend parler de l'esclavage pendant 400ans. 400 ans ? On dirait un choix", a-t-il observé, suscitant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Assez pour le pousser à réagir sur Twitter : "Bien sûr je sais que les esclaves n'ont pas été enchaînés et embarqués sur des bateaux de leur propre chef. Je voulais dire que le fait d'être resté dans cet état alors que nous étions plus nombreux signifie que nous étions mentalement esclaves".