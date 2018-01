People Express : décès de la "grand-mère d’Harry Potter", Kobe Bryant et James Franco créent la polémique aux Oscars, adieu Dolores…

Huit jours après sa mort, dont l'origine n'est toujours pas connue, Dolores O'Riordan, l'emblématique chanteuse du groupe de rock irlandais The Cranberries, a été inhumée mardi dans son village natal de Ballybricken, près de Limerick. La cérémonie religieuse, qui a réuni environ 200 personnes (essentiellement la famille et des proches), dont sa mère, ses six frères et soeurs, ses trois enfants et les trois autres membres des Cranberries, a été retransmise en direct sur une radio locale. Elle s'est notamment ouverte sur un Ave Maria enregistré en duo avec Luciano Pavarotti en 1995.