People Express : DiCaprio fait du volley, Trapp est fiancé et le couple royal est en voyage officiel à Dublin

Pas de répit pour Meghan Markle. Fraichement mariée au prince Harry et désormais duchesse de Sussex, la jeune femme de 36 ans enchaîne les sorties officielles. Elle a d’ores et déjà eu l’honneur d’accompagner la reine Elizabeth II pour l’inauguration d'un pont. Un premier tête-à-tête scruté de près, d’autant qu’à son époque Kate Middleton avait dû attendre plus longtemps avant d’avoir cette chance.





Ce jeudi, c'est dans une robe jaune vif que Meghan Markle est apparu aux bras de son époux. Il s'agit d'un voyage officiel à Dublin, qui doit durer jusqu'au 12 juillet. La robe, d'une valeur de 970 euros sur le site Net-à-porter est déjà en rupture de stock. Comme Kate Middleton avant elle, Meghan Markle est une véritable référence en matière de mode pour les femmes du monde entier et les pièces qu'elle choisit de porter sont toujours scrutées avec attention.