People Express : Eminem en couple, Asia Argento contre FOG et la frustration de l'acteur de Rogue dans Harry Potter

Des cheveux noirs, un air grave, Alan Rickman incarnait le personne de Rogue dans la saga Harry Potter. Mais voilà, à l'occasion de la vente aux enchères d'une partie de ces souvenirs, ces fans découvre qu'il était malheureux dans ce rôle, rapporte The Telegraph.





"Merci d'avoir fait de Harry Potter et la chambre des secrets un succès. Je sais qu'à certain moments tu es frustré, mais sache s'il te plait que tu es une partie intégrante de ces films. Et que tu es incroyable", peut-on lire dans une carte postale datant de 2002 envoyée par David Hayman, le producteur qui lui avait accordé le rôle du professeur de potions.





L'ensemble des documents mis aux enchères se compose de 35 boîtes de souvenirs ayant appartenu au comédien, mort en 2016 à l'âge de 69 ans. On y trouve des scénarios, des notes, des lettres du prince Charles, de Bill Clinton et de Tony Blair, des journaux personnels, ainsi qu'une lettre de J.K. Rowling qui le remercie "d'avoir rendu justice" à son personnage "le plus complexe".