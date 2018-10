PEOPLE EXPRESS : Emma Stone dans le prochain clip de Paul McCartney, Lady Gaga envoûte Bradley Cooper

Le monde du chant et du cinéma font décidément bon ménage en ce moment. Bradley Cooper et Lady Gaga sont réunis sur le même écran, pour le film A star is born, sorti il y a 4 jours. La musicienne interprète une chanteuse en devenir, et l'acteur américain, un musicien sur le déclin. Ce film est aussi le premier en tant que réalisateur pour Bradley Cooper, qui se confie dans le magazine W. Il a choisit Lady Gaga après l'avoir vu chanter dans une soirée caritative. "Elle est arrivée avec ses cheveux tirés en arrière et elle a chanté La Vie en Rose, j'étais époustouflé".





Sous le charme, Bradley a obtenu une rencontre et tout s'est accéléré : "Nous avons conclu une sorte de marché : je croyais en elle en tant qu'actrice et elle en moi en tant que musicien". L'expérience semble être réussie pour l'acteur et réalisateur, qui ajoute qu'"aucune actrice n'aurait pu faire musicalement ce que Stefani - le vrai nom Lady Gaga- a fait en 42 jours de tournage. J'avais besoin de plutonium, et c'est la voix de Stefani".