PEOPLE EXPRESS : Estelle Lefébure réagit à la mort de Johnny Hallyday, Adele chante pour les victimes de la tour Grenfell à Londres

Le 14 juin 2017, un incendie ravageait la tour Grenfell à Londres. Dix-sept personnes trouvaient la mort dans l'immeuble de logements sociaux. Le soir du drame, la chanteuse Adele se rendait sur place afin d'apporter son soutien. Un an plus tard, le chagrin n'a pas quitté l'interprète de "Someone like you". En effet, à l'occasion des commémorations un an après le drame, la star anglaise a rendu hommage aux victimes.





Avec des milliers de Londoniens et les familles des victimes, elle a interprété le tube "Lean on me me" de Bill Wither et "Bridge Over Troubled Water" de Simon and Garfunkel avec beaucoup d'émotion. Interrogée au sujet de sa venue, Adele a déclaré à la chaîne ITV : "Je voulais rendre hommage."